Die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck (55) wird für ihren Roman "Kairos" mit dem Uwe-Johnson-Literaturpreis 2022 ausgezeichnet. Die mit 20.000 dotierte Auszeichnung soll der Autorin am 23. September in Berlin überreicht werden, teilte die Mecklenburgische Literaturgesellschaft in Neubrandenburg am Mittwoch mit.

In dem Roman, der in der Endphase der DDR im Jahr 1986 beginnt, schaffe Erpenbeck ein Prosanetz, in dem die Geschichte einer großen Liebe zwischen Euphorie, Enttäuschung und zunehmendem psychologischen Druck erzählt wird, hieß es. Nach Einschätzung der Jury gelingt der Autorin "eine nahtlose Verbindung von Privatem und Öffentlichem, die zur Folie für einen Roman wird, der sowohl die Ideale des Beginns in den Blick bekommt, wie auch das Scheitern jenes Staates, den Uwe Johnson (1934-1984) einmal als "wünschenswert" bezeichnet hat."