Schmelztigel Berlin: Vor einem Jahrhundert herrscht Aufbruchstimmung in der Hauptstadt, viele Künstlerinnen und Künstler zieht es an die Spree. Unter ihnen auch viele aus Ungarn. Ihnen widmet sich jetzt eine Schau in der Berlinischen Galerie. Von Sigrid Hoff

Schon die Galerie der Selbstporträts an der langen Wand vor den Ausstellungskabinetten erregt mit der expressiven Farbigkeit und dem kubistisch-fragmentierten Stil vieler Bilder, die an französische Vorbilder erinnern, Aufmerksamkeit. Immer wieder trifft man in den neun Sektionen der Schau auf Arbeiten, die auf den ersten Blick an Paris denken lassen, tatsächlich aber Szenen aus Berlin zeigen. Etwa József Batós Ölgemälde einer Eisenbahnbrücke über einem dunklen Fluss mit Schiffen: Zu sehen ist nicht die Seine, sondern die Spree am Bahnhof Friedrichstraße mit den Lichtspiegelungen der Großstadt. Oder Lajos Tihanyis kubistische Arbeit mit der Baerwaldtbrücke am Landwehrkanal in Kreuzberg in gedämpftem Rot-Grün.

Hugó Scheiber hingegen entfacht in seinem Bild "Auf der Straßenbahn" ein futuristisches Feuerwerk an Formen und Farben und fängt so das nervöse Tempo der Metropole ein. "Wir zeigen ungarische Positionen, die hier in der Stadt entstanden sind, und wir zeigen Werke, die hier ausgestellt wurden", beschreibt Kurator Ralf Burmeister die Auswahl der Künstler und ihrer Arbeiten in der Ausstellung in der Berlinischen Galerie.