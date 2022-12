2018 hat das Abgeordnetenhaus beschlossen, dass deutlich weniger Abfall produziert werden soll. Seitdem wurden in Berlin zahlreiche Projekte und Initiativen angeschoben. Doch die "Zero Waste"-Stadt ist nach wie vor eine Vision. Von Jan Menzel

Lust am Reparieren bekommt man hier tatsächlich an geräumigen Arbeitstischen und vor Vitrinen voller Werkzeuge. "Mitmach-Stationen", die im Museumsbereich an der Ladestraße aufgebaut sind und zum Spielen und Staunen einladen, insgesamt zehn Module zum Thema "Reparieren statt Wegwerfen". Ein Motto, das man gar nicht früh genug verinnerlichen könne, meint Justine Czerniak.

Statt achtlos alles wegzuwerfen, sollten man bei jedem "Ding" – von der Socke bis zur Waschmaschine – überlegen, ob es repariert werden kann. So wie das legendäre "RG 28", ein Musterbeispiel für maximale "Reparierbarkeit", leuchtend orange in einer eigenen Vitrine ausgestellt. "Das Rührgerät 28 ist ein Kult-Mixer, gebaut noch in der DDR", erzählt die Kuratorin. "Man kann ihn auseinanderschrauben und dadurch warten. Das ist eine wichtige Eigenschaft, wenn man Dinge reparieren will."

Heute, so Czerniak, sei das einfache Öffnen von Elektrogeräten oft gar nicht mehr möglich. "Die Gehäuse sind verklebt, so dass man nicht an die Mechanik im Inneren drankommt." Als Beispiele für diese Praxis sieht man in der benachbarten Vitrine Smartphones und Tablets, bei denen verschweißte Displays oder mit starkem Kleber befestigte Akkus eine Reparatur erschweren.