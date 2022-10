Do 20.10.22 | 06:06 Uhr

Zwei Pioniere verarbeiten in einer Halle in der Uckermark pflanzliche Reststoffe zu Einwegprodukten. Nun wollen sie mit Biomasse aus Brandenburger Mooren arbeiten. Inzwischen halten sogar Naturschützer die Nutzung von Nassflächen für sinnvoll.

Bisher haben die beiden Geschäftspartner in einem Forschungslabor in Schwedt (Uckermark) landwirtschaftliche Reststoffe – beispielsweise von Tomaten oder Weizen – zu Fasermaterialen und anschließend zu kompostierbaren Verpackungen und Einwegprodukten verarbeitet. Ihr Geschäftsmodel wurde im vergangenen Jahr mit dem Brandenburger Innovationspreis ausgezeichnet.

In der Werkhalle riecht es nach frischem Heu. Ein Stapler setzt gerade den letzten Ballen ab. Mitten im Raum stehen Eduardo Gordillo, Geschäftsführer der Firma Bio-Solutions, und sein Geschäftspartner Richard Hurding. Beide sind auf die Lieferung aus dem Moor gespannt. "Seggen, ein bisschen Heu drin, das kommt vom Nassgebiet", sagt Hurding.

Nun wollen Gordillo und Hurding Biomasse aus Mooren verarbeiten. Dabei gehe es um die sogenannten Paludikulturen, also um die landwirtschaftliche Nutzung von Moorflächen, erklärt Hurding. Damit sollen sich Wiedervernässung, Klimaschutz und Landwirtschaft verbinden lassen. Denn meist sei eine Renaturierung der Agrarflächen schwierig, weil die Betriebe ihre Flächen weiter nutzen wollen.

"Hier haben wir unser Hauptprodukt, alle Fasern sind aus der Uckermark", sagt Hurding und hält eine Obstschale in der Hand. Die Produktion von Obstschalen in der Schwedter Halle soll demnächst anlaufen, so Hurding. Im Labor seien auch Platten für Innenverkleidungen und Möbelbau bereits entstanden.

Hurdings Geschäftspartner, der Kolumbianer Eduardo Gordillo, arbeitet seit 2013 an seiner nachhaltigen Idee: "Einfach Produkte ersetzen, die im Einwegbereich durch Plastik produziert werden", sagt er dem rbb. Mit den Bio-Fasern könne man nun viele – wenn auch nicht alle – dieser Produkte ersetzen. Die nächsten Bio-Verpackungen seien schon in der Entwicklung.

Das Unternehmen wandelt landwirtschaftliche Reststoffe rein mechanisch in selbstbindende und langlebige Naturfasern. Nach Angaben von Bio-Lutions macht das Verfahren den Einsatz von Bindemittelnoder chemischer Zelluloseisolation überflüssig.