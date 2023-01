Regisseur Edward Berger lebt mit seiner Familie in Berlin und arbeitet schon seit vielen Jahren in der Region Berlin-Brandenburg. Als Gastdozent hielt der gebürtige Niedersachse Vorlesungen und Workshops an der Berliner Universität der Künste sowie an der HFF in Potsdam. Berger war bereits mehrmals mit seinen Filmen zu Gast bei der Berlinale ("Jack" 2014, Fernsehserie "Deutschland 83" 2015).



Auch einige Schauspieler aus "Im Westen nichts Neues" leben und arbeiten in Berlin, darunter Edin Hasanović und Devid Striesow. Daniel Brühl betreibt in Berlin-Kreuzberg ein Restaurant. Erst vor kurzem starb der Berliner Schauspieler Tobias Langhoff, der ebenfalls zur Besetzung des Films gehörte.



Die 95. Oscar-Verleihung soll am 12. März in Hollywood stattfinden.