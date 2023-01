Die US-amerikanische Sängerin Madonna (64) hat angkündigt in diesem Jahr für ein Konzert nach Berlin zu kommen. Im Rahmen ihrer "Celebration Tour" soll sie am 28. November in der Mercedes-Benz-Arena auftreten, teilte die Live Nation Konzertdirektion am Dienstag mit. Es ist eines von nur zwei Konzerten in Deutschland. Am 15. November ist ein Auftritt in Köln geplant.