"Sprecht lauter, schreit, denn ich bin taub"

"Wenn das Gehör versagt - Beethoven und die Frage der Musikwahrnehmung" ist das Konzert an diesem Montagabend in der Berliner Philharmonie überschrieben. Ein "Themenabend", den das Bundesjugendorchester mit Schülerinnen und Schülern des Bildungs- und Beratungszentrums für Hörgeschädigte im baden-württembergischen Stegen zusammen erarbeitet hat.

In den ersten drei Sätzen der "Eroica" ist die philharmonische Welt noch in Ordnung. Wohlklang, Perfektion, jugendliche Frische - nichts anderes erwartet man, wenn das bundesweit beste Jugendorchester im besten Konzertsaal der Stadt zu Gast ist.

Doch der Schlusssatz der Sinfonie Nr. 3 klingt später irgendwie verzerrt. So als seien die eigenen Ohren überreizt - was sie tatsächlich auch sind und wohl auch sein sollen. Denn vor den Schlusssatz - der natürlich in der gleichen Qualität gespielt wird wie alles andere - lässt Dirigent Christoph Altstaedt seine jungen Musiker "The Weight of Ash" spielen.

Ein Auftragswerk, in dem der in Berlin lebende amerikanische Komponist Mark Barden sein Konzept einer physischen, mit dem ganzen Körper wahrnehmbaren, kraftvollen, bisweilen brutalen Musik in ebensolche Klänge überträgt - Stress pur für die Ohren, die sich danach eigentlich erst einmal erholen müssten.

Die unangenehm hohen Rückkopplungs-Frequenzen erzeugt dabei eine elektrische Sologitarre, die Adrian Pereyra - dem Willen des Komponisten folgend - aber eigentlich nur als Tongenerator benutzt. Die Schlagzeuger bearbeiten derweil mit aller Kraft Trommeln und Becken, aber auch gewaltige Stoßdämpfer-Federn, die einen markant-metallischen Klang erzeugen. Das etwa zehn Minuten dauernde Werk sei von Beethovens "Appassionata" inspiriert, liest man im Programmheft - verzerrte Fetzen der berühmten Klaviersonate mögen tatsächlich irgendwo im krachenden Fortissimo des Orchesters versteckt sein.

Zum Glück erfolgt die Attacke auf das Trommelfell nicht ohne Vorbereitung. Vor der Pause widmet sich Brett Deans Stück "Testament" dem - allerdings leisen - Kratzen von Beethovens Schreibfeder auf dem Papier seiner Partituren. In Bernhard Wulffs "Carillon für Glockenklänge" musizieren hörende und hörbeeinträchtigte Schlagzeuger und Perkussionisten auf wunderbare Weise zusammen, lassen mit Gongs und Klangschalen geradezu "sichtbare" Klänge entstehen - oder zumindest eine Ahnung davon aufscheinen.