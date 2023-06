Gratis-Musik an Hunderten Orten - Berlin und Brandenburg feiern Sommeranfang mit der "Fête de la Musique"

Musik unter freiem Himmel, an Hunderten Orten, und das komplett kostenlos: Zum 21. Juni steigt auch in diesem Jahr wieder die "Fête de la Musique". Bleibt nur zu hoffen, dass auch das Wetter mitspielt. Ein Überblick.

Berlin und Brandenburg feiern auch in diesem Jahr den längsten Tag und die kürzeste Nacht des Jahres mit der "Fête de la Musique". Pünktlich zum kalendarischen Sommeranfang gibt es von Mittwochmittag bis in die Nacht hinein in Berlin, Potsdam und vielen weiteren Orten in Brandenburg Hunderte von Musik- und Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel - bei freiem Eintritt.



In Berlin wird bis 22 Uhr an mehr als 200 verschiedenen Veranstaltungsorten musiziert, getanzt und gesungen. Für Kinder gibt es insbesondere mittags und nachmittags zahlreiche Veranstaltungen, viele Kindermusik-Konzerte und Mitmachaktionen. Sobald die Musik unter freiem Himmel um 22 Uhr aus Lärmschutzgründen verstummen muss, geht die Party danach in Clubs, Kneipen und Bars weiter, wie aus dem Programm der "Fête de la Musique" hervorgeht.

Infobox Die erste "Fête de la Musique" gab es in ihrem Mutterland Frankreich im Jahr 1982, ausgerufen vom damaligen Kulturminister Jack Lang. Seitdem werden jährlich am 21. Juni alle Musikschaffenden des Landes dazu aufgerufen, auf die Straße zu gehen und Musik zu machen.



In Berlin wird die Fête seit 1995 jährlich gefeiert. Nach Veranstalterangaben machen sich allein in Berlin jährlich zwischen 80.000 und 100.000 Menschen auf, um Local Acts, neue Sachen und neue Kieze und Orte zu entdecken.



Inzwischen wird das Sommermusikfest in mehr als 120 Ländern in über 700 Städten gefeiert.

Special Olympics mit zwei Bühnen

Der diesjährige Partnerbezirk des Musikfestes ist Friedrichshain-Kreuzberg. Allein hier gibt es 34 teilnehmende Bühnen, Clubs, Kirchen, Initiativen, Shops und Gartenprojekte. Über die ganze Stadt gibt es mehr als 600 Konzerte von Künstlern, Bands, Straßenmusikern, Chören und Konzertorchestern. Wo wann was stattfindet, zeigt eine interaktive Berlin-Karte auf der Internetseite der "Fête de la Musique"-Veranstalter.



Zu den Programm-Highlights zählen die Bühnen am Brandenburger Tor und im Festival Village am Neptunbrunnen. An beiden Orten gibt es Programme, die gemeinsam mit den Special Olympics World Games entwickelt wurden und ganz im Zeichen der Inklusion stehen sollen.



Am Brandenburger Tor gibt es einen Hip-Hop und Breakdance-Battle: Acht Tänzerinnen und Tänzer aus Frankreich und Deutschland treten gegeneinander an, begleitet von zwei DJs. Anschließend spielt Graf Fidi, Rapper im Rollstuhl, bevor das Tropical Bass Kollektiv La Byle zur Party einlädt mit Baile Funk, Afro House und HipHop.



Auf der Special Olympics Kulturbühne am Neptunbrunnen gibt es bereits Nachmittags Kindermusik von Larifari, daneben treten das inklusive Projekt Kajubayda, die Songwriterin Another Nguyen und die Pop-Rapperin Kerfor dort auf, ebenso die Sängerin und Aktivistin Anica Russo und das kolumbianische Roots-Elektro-Projekt Gotopo.



Party bis tief in die Nacht

Weiteres Highlight: Ein "Singalong" ab 19 Uhr im Heimathafen Neukölln. Hier können alle, die gerne singen, zusammen mit dem Chorverband Berlin die "Ode an die Freude" anstimmen.



An einigen Standorten kann später bis weit in die Nacht hinein weitergefeiert werden, auch das überall gratis. Parties gibt es beispielsweise ab 23 Uhr im Void-Club am Ostkreuz (Techno und Drum 'n' Bass), ab 23 Uhr im Ritter Butzke in Kreuzberg (Aftershowparty). Im Alex Berlin in Friedrichshain gibt es spätabends Live-Konzerte, im Kesselhaus der Kulturbrauerei wird wieder die "French Night" gefeiert.



Übrgens: Erstmals bringt die Fête de la Musique die Musik auch in Krankenhäuser und Pflegestationen, um dort Menschen zu erreichen, die weniger mobil sind.



Jede Menge Musik auch in Brandenburg

Auch in einigen Städten und Kommunen in Brandenburg wird am Mittwoch die "Fête de la Musique" gefeiert. In Potsdam gibt es in der gesamten Stadt Gratis-Konzerte - "vom Singer-Songwriter in der Straßenbahn über Hip-Hop im Planetarium bis hin zu Polkabeats auf dem Weberplatz", wie die Stadt Potsdam auf ihrer Internetseite [potsdam.de] ankündigt. Dort gibt es auch ein ausführliches Programm. Für Kinder und Familien gibt es von 14 bis 17 Uhr eine "Mini-Fête" im Bürgerhaus am Schlaatz.



Erstmals ist auch Brandenburg an der Havel dabei. An zehn verschiedenen Standorten gibt es Musik verschiedenster Richtungen, darunter Jazz, Pop, Deutschrap, Alternative oder auch Tango. Auftakt ist um 16 Uhr an der Cafébar im Brückenhäuschen. Den Schlussakkord gibt’s spätabends im Basement Floor des HdO. Das ausführliche Programm gibt es hier: [stadt-brandenburg.de]



Die Fête de la Musique steigt u.a. auch in Lychen [Programm: fete-uckermark.de], Brieselang (Havelland) [gemeindebrieselang.de] und Hennigsdorf [hennigsdorf.de].