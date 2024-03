Deshalb also hatten die Schauspieler:innen Nina Bruns und Max Gindorff uns bereits im Foyer stumm aufgefordert, die Hände vorzuzeigen, als wollten sie schauen, ob daran Blut klebt. Danach sperrten sie die Türen zum Theatersaal ab wie einen Tatort und führten uns über die Außentreppe in den kleinen Werkraum des Berliner Ensembles, den Raum des Theaters für Experimente. Hier stoßen wir nun auf die Leiche von Hedda Gabler – der finnisch-norwegische Nachwuchsregisseur rollt Henrik Ibsens gleichnamigen Klassiker also mit diesem coolen, ungewöhnlichen Start vom Ende auf.

Hedda Gabler ist bei Ibsen keine sympathische Figur. Er zeichnet sie als eiskalte, gelangweilte Frau, die einmal in ihrem Leben Macht über einen Menschen haben will, und ihrem früheren Geliebten deshalb die Pistole zum Suizid in die Hand drückt. Wenigstens ist sie jedoch nicht das traute Heimchen am Herd – man könnte also auch sagen: Mit Hedda Gabler hat Ibsen Ende des 19. Jahrhunderts die erste ruchlose Feministin des Bürgertums erschaffen. Pünktlich zum internationalen Frauentag lässt Heiki Riipinen den Text nun erstaunlich nah am Original spielen.

Louise-Fee Nitschkes Drag-Queen-Kostüme geben dem alten Stück dann allerdings den neuen Anstrich. Ejlert Løvborg gleicht bei Paul Zichner in fliederfarbenen Tüll-Rüschen und lila Lidschatten einem queeren Don Juan. Hedda dagegen trägt ein hautfarbenes Latex-Kleid bis über die Fingerspitzen: eine weibliche Haut, die sie niemals ablegen können wird. Zur queeren Ausstattung passt, dass die Nebenfiguren allesamt crossgender besetzt sind: Frauen spielen Männer und umgekehrt. Das ändert letztlich allerdings wenig an den Figuren: Richter Brack bleibt auch bei Nina Bruns ein männlicher Richter.

Vor allem Marc Oliver Schulze, der diesen Jørgen sehr gekonnt als naive, bräsige Pantoffelhelden-Witzfigur spielt, die seiner Frau die ausgelatschten, stinkigen Hausschuhe ständig unter die Nase hält, macht den Abend zu einer schrägen, schrillen, schwarzen Komödie. "Denk dir mal!", sagt er in jedem Satz, und "Stell dir mal vor, was!" Eine unfassbar nervige Marotte.

Am vielschichtigsten gerät die Titelfigur: Hedda ist hier weder die bösartige Hexe noch bleibt sie das blutige Opfer am Tatort. Pauline Knof spielt sie als kluge, ausgebuffte, völlig unterforderte Frau, die alle sogenannten männlichen Eigenschaften hat, die sie nicht haben darf: Sie will Macht, sie will Öffentlichkeit, sie will eine Aufgabe – und sie will keine Kinder. Nicht eiskalt ist sie, sondern eifersüchtig, sehnsuchtsvoll, frustriert – und zwar zu Recht. Denn sie wird dem Käfig der Ehe und der guten Sitten nie entkommen können. Bitter komisch, wie sich Pauline Knof ironisch über ihren Mann mokiert und ihr gleichzeitig die Verzweiflung ob der Situation im Gesicht steht.

Und obwohl Frauen heute nicht mehr heiraten müssen, um versorgt zu sein (es sei denn, sie möchten Kinder), so ist doch die Frau, die so viel Machtgebaren, Scharfsinn und Berechnung an den Tag legt wie man das Männern zuschreibt, noch immer ein Tabu. Ganz abgesehen vom ganz alltäglichen Sexismus, der Frauen die Karriere erschwert.

Diese Relevanz für die Gegenwart macht aus der Inszenierung noch keine bahnbrechende Neuinterpretation. Doch Ibsen gelesen als komische, kurzweilige Groteske, ohne den altbekannten Naturalismus – das ist durchaus schön erfrischend.