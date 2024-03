Zwölf Jahre nach "Gnade" kommt mit "Sterben" der neue Film von Matthias Glasner in den Wettbewerb der Berlinale. In drei Stunden, drei Teilen und drei Perspektiven breitet er eine komplizierte Familiengeschichte aus - intensiv, persönlich und doch universell. Von Anke Sterneborg

Das Drama "Sterben" ist neunmal nominiert - so oft wie keine andere Produktion. Der dreistündige Film über den Alltag einer zerrütteten Familie wurde unter anderem als bester Spielfilm vorgeschlagen. In Hauptrollen sind unter anderem Corinna Harfouch und Lars Eidinger zu sehen. Sie wurden jeweils als beste Hauptdarstellerin und bester Hauptdarsteller nominiert.

Der Thriller " Die Theorie von Allem " von Timm Kröger kommt auf sechs Nominierungen. Das in schwarz-weiß gehaltene Werk mit Jan Bülow in der Hauptrolle lief 2023 im Wettbewerb des Filmfests Venedig und ist eine Hommage an die Filmgeschichte. "Die Theorie von Allem" geht auch um die Goldene Lola für den besten Spielfilm ins Rennen.

Die Verleihung des Deutschen Filmpreises findet am 3. Mai in Berlin zum zweiten Mal in Folge im Theater am Potsdamer Platz statt. Das Erste überträgt die Verleihung um 19:30 Uhr live in der Mediathek und um 22:20 Uhr im linearen Fernsehen.

Im vergangenen Jahr wurde das Drama "Das Lehrerzimmer" von İlker Çatak als bester Spielfilm mit der Goldenen Lola ausgezeichnet. Der Filmpreis, auch Lola genannt, gehört zu den wichtigsten Auszeichnungen der Filmbranche. Der Kulturpreis wird seit 1951 verliehen und ist mit drei Millionen Euro Preisgeld dotiert.