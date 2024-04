Die Gewerkschaft Verdi hat eine bedarfsgerechte Personalbemessung in der Pflege gefordert.

Es gebe sehr geringe Vorgaben, wie viel Personal eine Pflegeeinrichtung haben müsse, sagte die stellvertretende Landesfachbereichsleiterin für Pflege in Berlin und Brandenburg, Gisela Neunhöffer, am Montag in der rbb24 Abendschau: "Aber es gibt nur ganz, ganz wenige Vorgaben, was in jeder Schicht da sein muss, zum Beispiel eine Pflegefachkraft für ein ganzes Heim." Das sei deutlich zu wenig, so Neunhöffer. Katastrophen kämen immer wieder vor – "das sind nicht nur Einzelfälle".

So hatte vor Kurzem eine Pflegekraft in einem Berliner Seniorenheim die Rettungskräfte gerufen, weil keine ausgebildete Fachkraft für die Nachtschicht erschienen war.