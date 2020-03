Gerade im Kulturbereich lebten Menschen in besonderer Weise in prekären Verhältnissen, sagte Lederer. Daraus resultierte eine besondere Verpflichtung der öffentlichen Hand von Bund und Ländern, sich um diese Menschen zu kümmern. Kultur und Kunst seien "existenzielle Lebensmittel", auf die viele Menschen nicht verzichten wollten.



Lederer appellierte an die Solidarität jedes Einzelnen: "Karten, die man bezahlt hat, muss man nicht unbedingt eintauschen. Das Geld kann bei der Kultureinrichtung bleiben und damit ihre Liquidität sichern." Es gebe auch Möglichkeiten, bei vielen Online-Angeboten zu spenden und damit zu helfen.

In Berlin liege der Anteil von Kunstschaffenden weit über dem Durchschnitt der Bundesrepublik. "Staatliche Hilfe soll so rasch wie möglich ankommen", versicherte Lederer. Aktuell werde versucht, Antragsformulare und Bedingungen so unbürokratisch wie möglich zu handhaben.