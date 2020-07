Öffentliche Bibliotheken in Berlin öffnen wieder regulär

In Berlin sind die Zentral- und Landesbibliothek [zlb.de], die Stadtbibliothek und die Amerika-Gedenkbibliothek ab Montag wieder zu den regulären Öffnungszeiten zugänglich.

Wegen der Corona-Pandemie hatten diese Einrichtungen seit Mitte März geschlossen oder nur mit Einschränkungen geöffnet. Ab sofort können Besucher wieder montags bis freitags zwischen 10 und 21 Uhr sowie samstags bis 19 Uhr kommen. Sie dürfen auch wieder an den Arbeitsplätzen sitzen. Die Cafés in den Bibliotheken öffnen ebenfalls in dieser Woche wieder.

Für die Besucherzahlen gibt es allerdings weiterhin Obergrenzen. Außerdem gilt in den Häusern Maskenpflicht.