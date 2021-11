Um die Impfquote zu steigern, hat das Brandenburger Kulturministerium einen Impf-Bus auf Tour geschickt, der landesweit Theater, Konzerthäuser, Museen und Galerien anfahren soll. Am Samstagnachmittag startete die "ImpfKulTour" genannte Aktion vor dem Waschhaus Potsdam, teilte das Kulturministerium in Potsdam mit.

An Bord des Busses impfte ein Team aus dem Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann. Für die erste Station standen nach Angaben des Ministeriums rund 300 Dosen des Impfstoffs Biontech zur Verfügung. Erst-, Zweit- oder Drittimpfungen gegen Corona sind möglich. Weitere Stationen des Impfbusses sind am 4. Dezember in Cottbus und am 11. Dezember in Perleberg. Für die Impfung muss man sich vorher online anmelden [mwfk.brandenburg.de].