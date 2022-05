Aktuelles zur Regionalbahn RB20

Potsdam Hbf - Oranienburg Wegen mehrerer Krankmeldungen fallen am 31.05.2022 alle Züge der RB20 Zwischen Potsdam Hbf und Oranienburg aus. Zwischen Hohen Neundorf West und Hennigsdorf besteht derzeit planmäßiger SEV- Verkehr. Dieser Bus hat Anschluss an den Ersatzverkehr der RB20 zwischen Hennigsdorf und Golm, der für die Züge verkehrt. Von und nach Golm benutzen Sie bitte die Züge der RB21/22 bzw. den Linienbusverkehr von und nach Potsdam Hbf. Bitte nutzen Sie auch als Ersatz die Züge der RE1 mit Umstieg in Berlin Friedrichstr. in die S25 nach Oranienburg und umgekehrt. Zwischen Oranienburg und Hohen Neundorf können Sie die S-Bahn[S1] nutzen.