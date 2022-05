Karin B. Berlin-Friedrichshain Montag, 23.05.2022 | 18:41 Uhr

Vorwürfe/Beschwerden dieser Art häufen sich leider in letzter Zeit...selbst erlebt und beobachtet.

Wenn die BVG schon Teile ihrer Aufgaben ausgliedert und in die Verantwortung eines Drittunternehmens gibt, so ist es in ihrem eigenen Interesse nicht hilfreich, (wieder einmal) jegliche Verantwortung von sich zu weisen, wie in diesem Fall:

„…Die BVG weist "The Guardian" zufolge jedoch die rechtliche Verantwortung von sich. Die Kontrolleure, so die Argumentation des Unternehmens, seien nicht direkt bei der BVG angestellt…“



Der Ruf der BVG wird durch das fragwürdige Verhalten und respektloser Methoden der Kontrolleure weiterhin nachhaltig geschädigt. Zur Verbesserung des ÖPNV reicht der Slogan #weilwirdichlieben leider nicht aus.

Die BVG sollte sich endlich ihrer Verantwortung bewusstwerden und EIGENE Kontrolleure einsetzen, um wieder etwas mehr Vertrauen zu schaffen. Das sollte auch Teil einer Verkehrswende sein.