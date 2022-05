Zwei Kleinkinder in Kreuzberg angefahren und schwer verletzt

Unfall in Berliner Graefestraße

Do 26.05.22 | 13:25 Uhr

Zwei Kinder sind am Mittwochnachmittag in Berlin-Kreuzberg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Laut Darstellung der Polizei spielten die Kinder im Alter von zwei und vier Jahren im verkehrsberuhigten Bereich der Graefestraße. Gegen 17:50 Uhr fuhr ein 19 Jahre alter Autofahrer die Straße entlang, laut ersten Erkenntnissen der Polizei in Schrittgeschwindigkeit.

Der Fahrer erfasste die beiden Jungen frontal mit seinem Auto. Sie erlitten dadurch schwere Kopfverletzungen und mussten in Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren werden. Dort wurden sie stationär aufgenommen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.