In den Berliner Impfzentren hat es bislang mehr als 100 Straftaten gegeben. Das teilte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Ermittler dokumentierten demnach Fälle von gestohlenen Mobiltelefonen, Geldbörsen sowie Kleidungsstücken zum Beispiel in den Impfzentren am früheren Flughafen Tegel, am Velodrom oder am Erika-Heß-Eisstadion.

Insgesamt seien an diesen drei Standorten 59 Straftaten im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis 24. Mai dieses Jahres erfasst worden.