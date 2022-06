Fast fünf Jahre nach der Entführung eines vietnamesischen Geschäftsmannes aus Berlin sitzt ein mutmaßlich beteiligter Mann in Untersuchungshaft. Wie die Bundesanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, wird dem Vietnamesen geheimdienstliche Agententätigkeit und Beihilfe zur Freiheitsberaubung vorgeworfen.

Der Mann wurde den Angaben zufolge bereit am 15. April in Prag festgenommen und am Mittwoch nach Deutschland ausgeliefert. Er soll die Entführungsopfer im Vorfeld ausgespäht und als Fahrer fungiert haben.

Der Geschäftsmann Trinh Xuan Thanh war am 23. Juli 2017 in Berlin überfallen und mitsamt seiner Freundin in einen Transporter gezerrt worden. In Vietnam wurde er wegen Korruptionsvorwürfen zweimal zu lebenslanger Haft verurteilt.