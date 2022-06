So 05.06.22 | 17:33 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der A2 nahe Burg bei Magdeburg sind am Sonntagnachmittag ein 82-jähriger Brandenburger und seine 63-jährige Beifahrerin aus dem Havelland verletzt worden.

Nach Polizeiangaben platzte an dem Auto, in dem die beiden saßen, ein Reifen. Das Fahrzeug schleuderte über die gesamte Fahrbahn, stieß dabei auf beiden Seiten an die Schutz-Leitplanken und kam auf dem Standstreifen zum Stehen.