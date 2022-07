In Wohnung in Berlin-Reinickendorf

So 03.07.22 | 15:04 Uhr

Eine 42-Jährige Frau ist offenbar am Samstagabend in Berlin-Reinickendorf von ihrem Lebensgefährten schwer verletzt worden. Der 59-Jährige wurde festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten.

Demnach ereignete sich die Tat in einem Mehrfamilienhaus im Märkischen Viertel. Eine Nachbarin habe gegen 23 Uhr Blutspuren an einer Wohnungstür in der achten Etage des Hauses im Dannenwalder Weg bemerkt und verdächtige Geräusche gehört.