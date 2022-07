Steffen Berlin Freitag, 22.07.2022 | 13:02 Uhr

Ich frage mich immer, wie man ein Tier einfach so aussetzen kann. Was sind das für widerliche Menschen! Ein Tier ist ein Familienmitglied, mit allen Höhen und Tiefen und ereilt einen nicht als Naturkatastrophe, sondern man muss sich bewusst dafür entscheiden. Dazu gehört auch, sich zu überlegen, was in der Urlaubszeit oder im Krankheit (Tier oder Mensch) zu tun ist.