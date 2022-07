Nach heiß kommt Hagel. In Teilen von Brandenburg besteht nach heißem Wochenbeginn die Gefahr von Gewittern mit gefrorenenen Niederschlägen. Tief "Daniela" bringt erste Abkühlung in die Region - auf nach wie vor sommerlichem Niveau.

In Teilen von Brandenburg und in Berlin sind zum Wochenbeginn noch einmal Temperaturen von deutlich mehr als 30 Grad zu erwarten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Montag etwa in Berlin mit Werten von bis zu 36 Grad. In Luckenwalde seien sogar Höchstwerte von bis zu 37 Grad denkbar.

In die Bereiche von Temperaturrekorden gelange man bei diesen Werten aber noch nicht, sagte Meteorologe Andreas Friedrich vom DWD. Da müssten die Werte schon auf über 40 Grad steigen - im Schatten. In den kommenden Tagen sei es mit der hochsommerlichen Hitze zudem auch erst einmal vorbei.