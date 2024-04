Erneut sind mehrere Autos in der Nähe von Gefängnissen in Berlin in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, teilte eine Sprecherin am Donnerstag mit. Betroffen waren drei Autos in der Nähe der Justizvollzuganstalt Plötzensee und zwei im Umfeld der JVA Moabit. Nach derzeitigem Stand seien keine Autos von Bediensteten betroffen oder beschädigt worden, teilte eine Sprecherin der Senatsjustizverwaltung mit.