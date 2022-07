Amtliche Warnung für Berlin und Brandenburg - Hitze geht auf die 40 zu

Mi 20.07.22 | 09:12 Uhr

Am Dienstag war es im Westen mit knapp 40 Grad am heißesten in Deutschland, nun zieht die Hitzeglocke weiter in den Osten. Für die Region gilt eine amtliche Hitzewarnung, überall in Brandenburg die höchste Waldbrand-Gefahrenstufe. rbb24 spezial: "Die Region schwitzt" am Mittwoch um 20:15 Uhr

Der Schwerpunkt der Hitzewelle über Deutschland verlagert sich am Mittwoch nach Osten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hält neue Temperaturrekorde für möglich - vor allem in Südbrandenburg und im Fläming, wie DWD-Meteorologe Mathias Rudolph dem rbb sagte. Dabei könnte auch die 40-Grad-Marke geknackt werden. Für Mittwoch gilt eine amtliche Hitzewarnung des DWD für Berlin und Brandenburg. Der bisher heißeste Tag in diesem Jahr war der 19. Juni in der Region: Laut Wetterdienst waren da mit 39,2 Grad die wärmsten Orte bundesweit Cottbus und Dresden. Am heißesten war es den ARD-Meteorologen zufolge am Dienstag in Langenlipsdorf (Teltow-Fläming): 36,5 Grad wurden dort gemessen. In der Nacht zum Donnerstag kann es der Vorhersage zufolge dann stellenweise regnen oder gewittern. Eine Abkühlung ist bei nächtlichen Tiefstwerten zwischen 18 und 23 Grad aber nicht in Sicht. Am Donnerstag wird das Wetter laut DWD dann wechselhaft und bewölkt, mit Höchstwerten zwischen 26 bis 31 Grad wird es aber etwas weniger heiß.

Am Dienstag in Duisburg 39,5 Grad

Laut DWD liegt der Hitzerekord in Deutschland bei 41,2 Grad - gemessen am 25. Juli 2019 in Duisburg. Auch am Dienstag war es am Duisburg am heißesten - im Stadtteil Baerl wurden 39,5 Grad gemessen. Grund für das hochsommerliche Wetter ist ein Hoch über Mitteleuropa, das langsam weiter ostwärts wandert und von Südwesten zunehmend heiße Luft subtropischen Ursprungs nach Deutschland bringt. Seit Dienstag gilt eine amtliche Hitzewarnung für Berlin und Brandenburg. Vor allem schwächere Menschen dürften die starke Wärmebelastung zu spüren bekommen. Die Gesundheitsbehörden mahnen zur Vorsicht und raten, viel zu trinken und direkte Sonne zu vermeiden.

Überall Waldbrand-Gefahrenstufe 5 in Brandenburg

In Brandenburg gilt jetzt in allen Landkreisen die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5. Das geht aus dem Dashboard des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) hervor. Zuletzt hatte nur noch der Landkreis Oberhavel die Stufe 4. Diese wurde am Mittwochmorgen aber auf die Stufe 5 erhöht. In Anbetracht der extrem hohen Brandgefahr sollte alles unterlassen werden, was zu einem Brand im Wald und in der Feldflur führen könnte, warnt das Ministerium auf seiner Website. Demnach verursacht menschliches Handeln mehr als 90 Prozent aller Waldbrände. Innerhalb eines Tages loderten am Dienstag zwölf Feuer auf Waldflächen, Feldbrände seien da noch nicht einmal mit eingerechnet, teilte der Waldbrandbeauftragte Raimund Engel mit. Damit stieg die Zahl der Waldbrände in Brandenburg seit Beginn der Saison auf 348. Auch am frühen Mittwochmorgen kämpften die Einsatzkräfte gegen einen Waldbrand bei Oranienburg - die Feuerwehr warnte zwischenzeitlich vor starkem Rauch.

