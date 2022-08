Wegen eines Oberleitungsschadens ist am Sonntagabend ein BER-Flughafenexpress kurz vor dem S-Bahnhof Johannisthal in Berlin liegengeblieben. Die Regionalbahn sei auf dem Weg in Richtung Berlin unterwegs gewesen, teilte eine Bahn-Sprecherin mit. Die Oberleitung ist demnach gerissen.

Sowohl der S-Bahn- als auch der Fernverkehr war deswegen zwischen Baumschulenweg und Altglienicke unterbrochen.

Laut Berliner Feuerwehr musste der Zug mit den rund 250 bis 300 Fahrgästen auf offener Strecke evakuiert werden.