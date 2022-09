In Berlin sind bis Ende Juli rund zwei Drittel (64 Prozent) der 44 Millionen Euro aus dem "Stark-trotz-Corona"-Programm zum Schließen von Lernlücken abgerufen worden, insgesamt gut 28 Millionen Euro (28,2 Mio). Diese Zahl nannte die Bildungsverwaltung am Montag. Knapp 15 Millionen Euro (14,7 Mio) sind demnach in zentral organisierte Maßnahmen geflossen. Förderung für fast 14 Millionen Euro (13,5 Mio) haben die Schulen schulintern organisiert.

Um pandemiebedingte Lernrückstände an den Schulen im Land Brandenburg aufzuholen, wurden bis Anfang September rund 15,3 Millionen Euro aus dem Aktionsprogramm ausgeben, teilte das Bildungsministerium in Potsdam mit. Bis Mitte nächsten Jahres sollen demnach in Brandenburg im Programm "Aufholen nach Corona" 68,7 Millionen zur Verfügung stehen – rund 245 Euro je Schülerin und Schüler.

In Berlin erfolgen die Förderungen "additiv zum regulären Unterricht", wie es eine Studie des Wissenschaftszentrums Berlin zu dem Bund-Länder-Programm beschreibt, die am Dienstag veröffentlicht werden soll. Das heißt, die Förderung soll in Berlin beispielsweise am Nachmittag, in den Schulferien oder auch am Wochenende stattfinden. Damit aber, so die Studie, greife hier die Schulpflicht nicht. Aus rechtlicher Sicht komme überhaupt nur eine freiwillige Teilnahme in Frage.

Die Studie beleuchtet auch weitere Aspekte des Berliner Umgangs mit dem Aufholprogramm für die Schulen. Als bemerkenswert hält sie fest, dass Berlin in das Programm auch die beruflichen Schulen einbeziehe. Das sei nur in wenigen Landesprogrammen geschehen.

Problematisch beim Berliner Aufholprogramm sei, wie auch in anderen Bundesländern, der langsame Mittelabfluss. Besonders an dem Ausschreibungsverfahren für die Honorarkräfte üben die Autoren Kritik: "Für freie Träger der Jugendhilfe mag dieses Verfahren noch üblich sei, Privatpersonen können hierdurch jedoch eher abgeschreckt werden." Berlin sei das einzige Bundesland, das die für das Programm benötigten Honorarkräfte über öffentliche Ausschreibungen rekrutiere.