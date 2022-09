Helmut Krüger Potsdam Mittwoch, 21.09.2022 | 10:41 Uhr

Einschlägige Medien werden ggf. Details zu dieser Übung in einer Weite ausbreiten, dass einschlägig Veranlagte unter Umständen erst auf einen Gedanken kommen. Mir schwant, der detaillierte Film-Bericht über die Sprengung des Millerntor-Hochhauses in Hamburg hat in Einigen an der TU Hamburg-Harburg Studierenden einen furchtbaren Gedanken reifen lassen.



Selbstverständlich sollte so etwas nicht zu einer Art Selbstzensur führen, doch gebotene Zurückhaltung bei Details wäre schon angebracht.