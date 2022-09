Ausgewertet wurden dafür die in der zweiten Augusthälfte direkt verfügbaren Zimmer-Angebote auf dem Portal WG-Gesucht.de in allen 95 deutschen Hochschulstädten mit mindestens 5.000 Studierenden. Nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland sind demnach die Mietpreise für WG-Zimmer spürbar angestiegen. Mit durchschnittlich 435 Euro pro Monat kostet ein Zimmer 44 Euro mehr als noch vor einem Jahr, ergab die Studie.



Am teuersten ist ein WG-Zimmer demzufolge in München (700 Euro nach 620 Euro im Jahr 2021). Günstig wohnt es sich vor allem im Osten des Landes. WG-Zimmer waren im August in Chemnitz für durchschnittlich 250 Euro zu haben (Vorjahr 236), in Cottbus für 300 Euro (Vorjahr 257).