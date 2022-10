Neo Sonntag, 09.10.2022 | 14:02 Uhr

Zuerst wünsche ich dem Mann gute und schnelle Genesung.

Die Hundehaltung ist dieser Frau sofort zu verbieten, die Hunde da rauszuholen und sie an kundige Menschen in die Obhut zu geben. Und es muss ergründett werden, was den Angriff ausgelöst hat. Das ins Spiel gebrachte Argument "sie wollen nur spielen" ist an Dummheit nicht zu überbieten. Nein, sie wollen nicht "nur" spielen. Wir lassen unsere angeleinten Hunde an keine anderen Hunde und Menschen ran. Selbst im Auslaufgebiet leinen wir sie bei unklaren Situationen oder wenn ein entgegenkommender Hund in die Lauer- oder Pirschhaltung geht, an und weisen die Menschen der Hunde an, ihre Hunde zurückzurufen. Die Reaktionen der Leute sind wegen derer Ahnungslosigkeit meist dümmlich und wir wünschen denen gute Besserung. Anspringen ist respektlos und zu unterbinden. Wenn mich ein fremder Hund anspringt, schubse ich ihn an der Schulter weg, gehe weiter und der Mensch dazu bekommt eine Ansage. Viel Hunde sind in Händen Unwissender.