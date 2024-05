Die Städte Cottbus und Spremberg (Spree-Neiße) wollen in Zukunft in Wirtschaftsfragen enger zusammenarbeiten. Eine entsprechende Vereinbarung ist am Dienstag im Cottbuser Rathaus vom Cottbuser Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD) und von Sprembergs Bürgermeisterin Christine Herntier (CDU) unterzeichnet worden.

Die beiden Städte wollen demnach ihre Kräfte bündeln, um Ansiedlungen und Investitionen möglich zu machen, "vor allem dann, wenn ein Vorhaben in einer der Städte nicht oder nicht vollends umgesetzt werden kann", heißt es in einer offiziellen Mitteilung. Man wolle sich außerdem gemeinsam den Herausforderungen demographische Entwicklung und Fachkräftemangel stellen. In der Vereinbarung werden in diesem Zusammenhang Weltoffenheit und ein gemeinschaftlicher Umgang betont.