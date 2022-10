Von Januar (388) bis Ende September (848) stieg diese Zahl kontinuierlich auf insgesamt 5.034 an, wie die Behörde am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (DPA) mitteilte. Im Vorjahreszeitraum wurden demnach 3.064 solcher Fälle registriert. Gleichzeitig lag der Wert im September in Brandenburg um 44 Prozent unter dem Wert des Vorjahrs, denn damals kamen besonders viele Flüchtlinge auf der Route über Belarus und Polen.

In ganz Deutschland zählte die Bundespolizei bis Ende September an den Grenzen fast 58.000 unerlaubte Einreisen - mit stark steigender Tendenz. In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 waren es knapp 35.000 Fälle.



Allein im September waren es nach vorläufigen Zahlen 12.720 Fälle, gut doppelt so viele wie ein Jahr zuvor. Besonders stark betroffen war das Land Sachsen, hier verzehnfachte sich die Zahl praktisch von 488 im Januar auf 4.713 im September. Das Bundesland gilt als Endpunkt der Balkanroute über die Slowakei und Tschechien.