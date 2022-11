Berlinerin Berlin Dienstag, 22.11.2022 | 11:43 Uhr

Per Post!? Also gehen dann die Hälfte der Ausweise "verloren" und ist eine Einladung für Betrüger, die dann mit geklauten Identitäten Konsumgeschäfte tätigen können? Also wenn ich die Wahl habe, möchte ich auf gar keinen Fall meinen Ausweis per Post erhalten. Ein Ausweis ist 10 Jahre gültig, da kann man 2 mal ins Bürgeramt gehen, wenn man gesund und munter ist. Meine Erfahrungen im Sommer 2021 waren dahingehend sehr gut, was einen Termin beim Bürgeramt anging. Sicherlich gibt es Menschen, denen es recht kommt, es per Post zu erhalten. Ich gehöre definitiv nicht dazu...