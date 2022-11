Um die Wiederholungswahl im Februar intensiv vorzubereiten, fahren Berlins Bezirke ihre Bürgeramts-Dienstleistungen teilweise deutlich herunter.

Eine Umfrage des rbb in den zwölf Bezirken ergab, dass manche Bürgerämter komplett geschlossen werden, andere müssen mit weniger Personal auskommen. Die Menschen in Berlin werden die Hektik der Verwaltung bei der Wahlvorbereitung also konkret im Alltag spüren.