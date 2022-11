Der Fall einer Frau, die sich mit nacktem Oberkörper auf einem Berliner Wasserspielplatz aufgehalten hat, geht in die nächste Verhandlungsrunde. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) erklärte am Montag in Berlin, gemeinsam mit der Frau beim Kammergericht in Berufung zu gehen. Die Berufung wendet sich gegen ein Urteil des Landgerichts Berlin vom September. Das Gericht hatte damals die Entschädigungsklage der Frau abgewiesen.

Der Fall hatte im Sommer 2021 für Aufsehen gesorgt. Gabrielle L. war damals mit ihrem Kind auf dem Wasserspielplatz im Plänterwald und hatte sich "oben ohne" gesonnt. Ein Wachdienst und zwei hinzugerufene Polizisten hatten ihr das untersagt und sie aufgefordert, ihre Brust zu bedecken oder das Gelände zu verlassen.