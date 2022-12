Ein Stromausfall hat am Montagmorgen die Netztechnik des Berliner Landesamts für Einwanderung lahmgelegt. Deshalb fallen alle Termine für diesen Tag aus, teilte das Amt mit - an allen Standorten, obwohl der Strom nur am Friedrich-Krause-Ufer in Moabit fehlt.



Das Landesamt für Einwanderung (LEA) in Berlin hat am Montag wegen eines Stromausfalls geschlossen. Seit 8.30 Uhr fließe kein Strom am Standort Friedrich-Krause-Ufer in Moabit, heißt es in einer Mitteilung des Landesamts.

Der Stromausfall wirke sich auf die gesamte IT-Infrastruktur des LEA an allen Standorten in Berlin aus. Kundinnen und Kunden könnten am Montag deshalb weder in Moabit noch in der Keplerstraße oder der Fasanenstraße in Charlottenburg-Wilmersdorf bedient werden.



Es werde mit Hochdruck an der Entstörung gearbeitet, so das Landesamt. Die Dauer des Stromausfalls sei derzeit noch nicht absehbar.