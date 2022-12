Wetter 2022 in Berlin - zu warm und viel zu trocken

Mit durchschnittlich 11,2 Grad Celsius ist es in Berlin im zu Ende gehenden Jahr 2022 ungewöhnlich warm gewesen. Zudem war es mit 403 Liter Niederschlag je Quadratmeter viel zu trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einem Jahresrückblick am Freitag mitteilte. Die langjährigen Mittel der internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990 liegen bei 9,1 Grad und 573 Liter.