Er habe zum ersten Mal in seinem Job richtig Angst gehabt - "eine Angst, wie ich sie selber so noch nicht kannte", erzählt ein Berliner Feuerwehrmann. Hier schildert er seine Erlebnisse aus der Silvesternacht.

Die Polizei habe inzwischen 39 Verfahren an die Berliner Staatsanwaltschaft übergeben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem rbb. 36 davon werden in der Spezialabteilung geführt, die sonst Gewalttaten bei sportlichen Großveranstaltungen bearbeitet und sich jetzt um die Silvester-Nacht kümmert. Die übrigen drei Straftaten fanden zwar in dieser Nacht statt, fallen aber nicht in die Kategorie "Ausschreitungen".

Gut die Hälfte der Verfahren - 19 von 36 - sind aktuell sogenannte Unbekannt-Verfahren, in denen die Tatverdächtigen noch nicht ermittelt werden konnten. Von den übrigen 17 Verfahren mit bekannten Tatverdächtigen richten sich zwölf gegen Jugendliche, vier gegen Erwachsene und eines gegen ein strafunmündiges Kind.