Die Berliner Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hatte sich bereits am Neujahrestag zu der Gewaltbereitschaft in der Silvesternacht geäußert. "Es schadet unserer Stadt, es schafft Angst und Schrecken und hat mit dem feierlichen Begrüßen des neuen Jahres nichts zu tun", schrieb Giffey bei Twitter und kündigte Konsequenzen an.

Den Psychologen und Autoren Ahmad Mansour haben die Krawalle wiederum nicht überrascht. Seit Anfang der 2000er Jahre arbeitet er mit jungen Migranten in Neukölln, veranstaltet Anti-Gewalt-Kurse in Schulen und Gefängnissen. Die Randalierer sieht er als "Menschen, die aus autoritären Systemen gekommen sind, wo die deutsche Polizei und der Rechtsstaat als sehr schwach und inkonsequent wahrgenommen werden", so Mansour gegenüber der rbb Abendschau.



"Sie attackieren dann die Polizei als Ausdruck von Ablehnung und Verachtung gegenüber diesem Rechtsstaat. Das hat mit Desintegration und Nicht-emotional-Ankommen in unserer Gesellschaft zu tun. Es hat aber auch mit Jugendkultur zu tun", so der deutsch-israelische Psychologe. Es gehe dabei auch um Männlichkeitswahn, so Mansour - dieser herrsche nicht ausschließlich, aber besonders auch in Einwanderermilieus vor. Straftäter müssten deswegen schneller und konsequenter verfolgt werden, um Zeichen zu setzen.