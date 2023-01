Die Pandemie-Reserve umfasse aktuell 593.550 OP-Masken, 85.070 FFP2-Masken und 25.800 FFP3-Masken, hieß es vom Ministerium. Diese Bestände seien in Auflösung begriffen. Die Masken lagerten momentan beim Zentraldienst der Polizei; allerdings sei die Ware bereits an Kommunen, Krankenhäuser, das DRK und den Landesfeuerwehrverband zugeteilt. Die Ausgabe des Materials werde ab dem 1. Februar erfolgen, so ein Sprecher des Ministeriums.

Anders als in anderen Bundesländern sollen in Brandenburg keine Corona-Masken vernichtet werden. Das teilte das Gesundheitsministerium dem rbb auf Anfrage mit. Hunderttausende eingelagerte Masken, deren Haltbarkeitsdatum bald ablaufe, sollten stattdessen an Rettungsdienste und Gesundheitseinrichtungen verteilt werden.

Die "Welt" hatte zuvor berichtet, dass in Deutschland Millionen von extra angeschafften Corona-Masken wegen Ablaufen des Haltbarkeitsdatums verbrannt worden sind oder noch verbrannt werden sollten. Einer Umfrage der Zeitung zufolge wurden in Baden-Württemberg 6,1 Millionen, in Sachsen 5,5 Millionen, in Nordrhein-Westfalen fünf Millionen und in Mecklenburg-Vorpommern 656.000 Masken vernichtet. Elf Bundesländer teilten mit, bisher keine Corona-Masken entsorgt zu haben, einige planten dies aber.



Auch das Bundesgesundheitsministerium in Berlin hat demnach in den vergangenen Monaten

Masken "energetisch verwertet". Die Zahl liege bislang "unter einer Million Stück", teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.