Alle 21 Bewohner eines Seniorenheims im Havelland mussten am Donnerstag umziehen: Weil die Pflegekräfte ihren Dienst verweigerten, wurden die Senioren in andere Heime gebracht. Hintergrund ist offenbar ein Streit mit dem Betreiber.

Die bisherige Betreiberin Marita Käppler sagt rbb|24 zum aktuellen Stand des Konfliktes: "Für mich ist erstmal am wichtigsten, dass die Bewohnerinnen und Bewohner jetzt gut versorgt sind. Ich hoffe, dass sie dort, wo sie untergebracht sind, neue Verträge abschließen können, damit sie zur Ruhe kommen und nicht in ein hin und her geraten. Alles andere wird sich klären, wahrscheinlich müssen wir vor Gericht gehen". Aus ihrer Sicht sei noch nicht abzusehen, wie es weiter gehe mit dem Seniorenheim.

Oliver Paulick hat andere Pläne. Er ist nach eigenen Angaben bestrebt, schon in den nächsten Tagen Verträge mit den Angehörigen der Pflegebedürftigen zu vereinbaren und sagt, er hoffe, anschließend schnell wieder eine Einrichtung an gleicher Stelle eröffnen zu können. Allerdings in leicht veränderter Form, als betreutes Wohnen.

Er will die Wohneinheiten des bisherigen Pflegeheims künftig als Wohnungen an die Pflegebedürftigen vermieten und dann ambulante Pflege als buchbaren Service anbieten. Darüber habe er die Angehörigen der Pflegebedürftigen bereits informiert, so Paulick. "Wir haben uns jetzt mit denjenigen Angehörigen getroffen, die sagten, dass sie wieder zurück wollen, und werden mit denen Mietverträge abschließen", sagt Paulick rbb|24. Schon in den nächsten Tagen will er soweit sein. Sobald die Mietverträge mit künftigen Bewohnerinnen vorlägen, wolle die Hausverwaltung die Öffnung des versiegelten Hauses durch die Polizei vorantreiben und es anschließend ihm übergeben. Derzeit können weder der neue Mieter noch die bisherige Betreiberin ohne Weiteres in das Haus.