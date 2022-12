Die Seniorenresidenz Rittergut Milow im Havelland ist komplett evakuiert worden. Wie der Sozialdezernent des Landkreises, Wolfgang Gall, dem rbb am Freitag sagte, mussten alle 21 Bewohnende am Donnerstagabend in andere Altersheime verlegt werden.

Hintergrund sei ein Streit zwischen den Pflegekräften und der Arbeitgeberseite, der dazu geführt habe, dass die Angestellten ihre Arbeit niedergelegt hätten. Einzelheiten dazu kenne er aber nicht, betonte Gall.