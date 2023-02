Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Buckow ist am Sonntag eine 57 Jahre alte Radfahrerin ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie am Sonntagmittag auf dem Mariendorfer Damm von einem Auto erfasst und schwer am Kopf verletzt. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Die Frau starb noch am Unfallort.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Radfahrerin stadteinwärts unterwegs. Dann soll sie offenbar nach links gefahren und von dem Auto erfasst worden sein. Die genauen Umstände sind noch unklar. Weitere Informationen wollte die Polizei am Montag nach Abschluss der Arbeiten an der Unfallstelle herausgeben.



Erst am Mittwoch war ein Radfahrer seinen schweren Verletzungen erlegen, die er bei einem Unfall in der Charlottenburger Kantstraße erlitten hatte.