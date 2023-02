Seit 2015 sind bei mehreren Grabungen auf dem Campus der Freien Universität Berlin wiederholt menschliche Knochen freigelegt worden. Die aufgefundenen Gebeine sollen im Rahmen einer Trauerfeier am Vormittag des 23. März auf dem Waldfriedhof Dahlem beigesetzt werden, wie die Universität am Montag mitteilte. Die FU hatte dieses Vorhaben bereits im November angekündigt.



Die Bestattung soll demnach nicht-religiös und nicht auf europäische Traditionen konzentriert abgehalten werden, darauf hätten sich die Vertretungen mehrerer Verbände und Organisationen verständigt, heißt es in der Mitteilung weiter. Darunter sind unter anderen der Zentralrat der Juden in Deutschland, der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma und das Landesdenkmalamt Berlin.