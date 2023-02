Mehr als 11.000 Haushalte in Potsdam sind in der Nacht auf Freitag von einem Stromausfall betroffen gewesen.



Gegen 3 Uhr war es in der Friechrich-List-Straße in Babelsberg-Nord zu einem Kabelbrand gekommen. Das hat ein Polizeisprecher am Freitagmorgen dem rbb bestätigt. Als Folge daraus fiel in der Umgebung der Strom aus. Der Verkehr am nahegelegenen Potsdamer Hauptbahnhof war davon nicht betroffen.



Seit etwa 5 Uhr ist die Stromversorgung wieder hergestellt. Wie genau es zu dem Kabelbrand gekommen ist, wird die Kriminalpolizei klären.