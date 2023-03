Seit Anfang des Jahres sind die geflüchteten Menschen schrittweise aus den Terminals A und B ausgezogen. Um die Menschen weiter unterbringen zu können, wurden auf dem Vorfeld mehrere Leichtbauhallen errichtet. In diesen großen Zelten und im Terminal C leben nach Angaben des LAF derzeit etwa 3.500 Menschen.

Sozialsenatorin Katja Kipping hat die Verlängerung des Ukraine-Ankunftszentrums am ehemaligen Flughafen Tegel bereits auf den Weg gebracht. Noch bis Ende Juni sollen die knapp 5.000 Plätze in den Leichtbauhallen und in Terminal C zur Verfügung stehen.

Kipping empfiehlt dem neuen Senat, die Massenunterkunft darüber hinaus noch bis mindestens 2024 weiter zu nutzen. Die Sozialverwaltung rechnet damit, dass bis Ende des Jahres 10.000 zusätzliche Unterkunftsplätze geschaffen werden müssen.