In der letzten Novemberwoche hat Berlin jeden Tag rund 260 Ukraine-Flüchtlinge registriert. Die Unterbringung gestaltet sich zunehmend schwierig; die Unterkünfte des Landes sind voll - in Tegel entstehen deshalb Leichtbauhallen für den Winter.

Die Einrichtungen des Landes Berlin für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine geraten zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen. Von den 29.000 Plätzen in regulären Unterkünften des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) waren Ende November 99,5 Prozent belegt. Das geht aus Zahlen der Senatsverwaltung für Integration hervor, die rbbl24 vorliegen.

Angesichts der hohen Auslastung gestaltet sich die Verlegung Geflüchteter aus den Ankunftszentren in Tegel und Reinickendorf zunehmend schwierig, wie ein Sprecher der Senatsverwaltung für Integration rbbl24 mitteilte.

Den 143 freien Plätzen in den LAF-Unterkünften stand in der vergangenen Woche ein Unterbringungsbedarf für rund 4.000 Kriegsgeflüchtete und Asylsuchende gegenüber, die sich bereits in den beiden Ankunftszentren befanden und noch nicht in reguläre Unterkünfte verlegt werden konnten. Die Kapazitäten in den Ankunftszentren seien bereits "verdichtet" worden.

Abgesehen von den Wartenden in den Ankunftszentren bestehe ein Unterbringungsbedarf aber auch bei den privat untergebrachten Kriegsgeflüchteten. Wie viele Menschen, die in privaten Wohnungen untergekommen sind, auf die Vermittlung in eine Flüchtlingsunterkunft warten, sei nicht zu ermitteln, heißt es in einer Einschätzung der Senatsverwaltung für Integration.