Sturmfolge in Potsdam

Einen Tag nach dem Sturz eines Baukrans auf das Dach des Zentralen Kunstdepots der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) in Potsdam prüfen Statiker das Gebäude. Das teilte der Sprecher der Schlösserstiftung, Frank Kallensee, am Mittwoch mit.

Auf dem Dach lägen noch Gewichte des Krans, genau über der Porzellan- und Glassammlung, beschrieb er. Die müssten entfernt werden, damit es nicht zu weiteren Schäden komme.

Etwa 4.000 Stücke der Sammlung wurden demnach schon am Dienstag durch ein Evakuierungsteam in Sicherheit gebracht. "Erstaunlicherweise sind Stand jetzt keine großen Schäden zu verzeichnen", zeigte sich der Sprecher erleichtert. Stahlschränke, in denen die Sammelstücke untergebracht sind, hätten die Sammlung vor dem heruntergefallenen Beton geschützt.