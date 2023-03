Richtig gute Laune macht das Wetter in der Region derzeit nicht. Kalte Temperaturen und Schneeregen bleiben Berlin und Brandenburg aber wohl auch in den kommenden Tagen erhalten. Zumindest die Natur hat Grund zur Freude.

Drei Grad, Schneeregen, nachts Frost und Glätte und seit Tagen Grau in Grau: Das Wetter in Berlin und Brandenburg ist - obwohl der Frühling meteorologisch offiziell am 1. März begonnen hat - nach wie vor winterlich ungemütlich. Besserung ist zunächst nicht in Sicht, Meteorologe Roland Vögtlin vom ARD-Wetterkompetenzzentrum sagt eine unbeständige Wetterlage für die nächsten Tage voraus.

"Sonne und warme Temperaturen sind noch nicht richtig absehbar in nächster Zeit", sagt Vögtlin auf Anfrage von rbb|24. "Den Frühling würde ich in nächster Zeit noch nicht ausrufen". Er sehe hingegen eine spätwinterliche Wetterlage, die der Region, aber auch ganz Deutschland, in den nächsten Wochen wohl vorerst erhalten bleiben werde. "Wir befinden uns weiterhin in einer relativ kalten und feuchten Luftmasse", sagt der Meteorologe.

Insbesondere die Südhälfte Brandenburgs muss sich demnach auch in den kommenden Tagen auf Schnee und Schneeregen einstellen. Richtung Norden sei es in der Region bis Freitag zwar etwas trockener, längere Sonnephasen seien zunächst aber ebenfalls nicht zu erwarten. Auch die Temperaturen werden wohl nicht sonderlich steigen - Vögtlin sagt, er erwarte in den nächsten Tagen fünf bis zehn Grad. "Ein beständiges Frühlingshoch ist zunächst nicht in Sicht, auch wenn die Temperaturen nächste Woche kurzzeitig etwas ansteigen könnten", so Vögtlin.