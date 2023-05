Mehr als 1.200 Mühlen drehen noch in Berlin und Brandenburg ihre Flügel, das Müllerhandwerk zählt zum Weltkulturerbe. Am Pfingstmontag kann man sich in den teils jahrhundertealten Mühlen umsehen - und in manchen auch selber mahlen.

Am Pfingstmontag öffnen etwa 65 historische Mühlen in Brandenburg und Berlin für Besichtigungen. Anlass ist der 30. Deutsche Mühlentag. Wie die Mühlenvereinigung Berlin-Brandenburg mitgeteilt hat, können in Brandenburg 61 der insgesamt mehr als 200 historischen Mühlen besichtigt werden - darunter Wind-, Wasser-, Ross- und Motormühlen. Ein deutlicher Zuwachs zum vergangenen Jahr, als etwa 50 Mühlen teilnahmen.

Führungen und Kinderrätseltouren gibt es in der Mühle Vogel Standke in Beelitz (Potsdam-Mittelmark). Ein eigenes Kulturprogramm hat die Schlossmühle in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) auf die Beine gestellt. An der Elstermühle in Plessa (Elbe-Elster) öffnet das Hof-Café und es werden Führungen angeboten. In der Klostermühle Boitzenburg (Uckermark) gibt es alte landwirtschaftliche Geräte zu sehen - unter anderem Windfege oder Dreschkästen. Und auch in der Wassermühle Golmitz (Uckermark) gibt es Führungen und einen Gartenmarkt.

In Berlin öffnen vier Mühlen: die im vergangenen Jahr sanierte Britzer Mühle, Bockwindmühlen in Marzahn und Gatow sowie eine Motormühle in einer Neuköllner Bäckerei.